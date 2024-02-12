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Общество

Улицу Тверскую перекроют в Нижнем Новгороде из-за ремонта теплосетей до конца апреля

04 марта 2024 10:53  [75] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Улицу Тверскую частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за ремонта теплосетей до 27 апреля. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Так, движение будет перекрыто с 18 марта до 10 апреля на участке между домами № 18 по улице Тверской и № 25 по улице Невзоровых. Затем с 11 по 27 апреля улица Тверская будет перекрыта в районе дома №22.

Кроме того, с 28 апреля до 2 мая движение транспорта будет закрыто напротив дома № 43 по улице Тимирязева.

Ремонтные работы на этих участках будет проводить нижегородское АО "Теплоэнерго".

"Объезд зоны производства работ организуют по прилегающим улицам", - говорится в сообщении.

Напомним, улицу Славянскую в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта на 4 месяца.

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Теги:
ЖКХ Ремонтные работы
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