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Общество

Проблемный ЖК "Гелиос" достроили в Нижнем Новгороде

05 марта 2024 11:23  [67] Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Проблемный ЖК "Гелиос" достроили на улице Композитора Касьянова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на ввод ЖК "Гелиос" в эксплуатацию, начался процесс передачи дольщикам ключей.

"Благодаря достройке дома были восстановлены права 240 дольщиков. Теперь проблема обманутых дольщиков в Нижегородской области фактически решена: для оставшихся домов по решению суда уже произведена замена застройщика-банкрота на нового надежного", - пояснил замгубернатора Сергей Морозов.

В Едином реестре проблемных объектов на данный момент нет ни одного дома. Всего с 2018 года в Нижегородской области восстановлены права 7 384 дольщиков в 212 проблемных домах.

Напомним, застройщик ЖК "Гелиос" - ООО "Вертикаль" - остановил строительство дома в апреле 2020 года. Тогда его готовность составляла около 30%. После этого застройщик был признан банкротом. Дом передали Фонду защиты прав дольщиков в Нижегородской области, завершением строительства занималось АО "СЗ НО "Дирекция по строительству".

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Теги:
Долгострои Строительство
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