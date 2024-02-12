Функционал уличного освещения проверили в Приокском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации НН

Работу уличного освещения проверили в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает районная администрация.

Сотрудники администрации района совместно с представителями МП “Инженерные сети” проинспектировали улицы 40 лет Октября, Шатковскую, Полярную, Корейскую, Крылова, Терешковой, Медицинскую, Сахарова, а также Анкудиновское шоссе и проспект Гагарина.

По данным главы Приокского района Михаила Шатилова, на 13 улицах, где прошла проверка, установлено более 1300 световых опор. Из них не горит всего четыре: две – на улице Сахарова, в районе дома №111 и еще две – на проспекте Гагарина, у дома №96, и на Мызе.

Все выявленные недочеты сотрудники МП “Инженерные сети” включают в план работ. Затем бригада будет восстанавливать освещение. В настоящий момент средний процент горения 99%.

Глава района отметил, что подобные объезды помогают увидеть реальную ситуацию и выявлять участки, где необходима установка новых опор. Сообщается, что в следующий раз комиссия совершит объезд микрорайонов Щербинки-1 и Щербинки-2.

Напомним, что на благоустройство парка Кулибина выделили дополнительные 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в бюджет Нижнего Новгорода на благоустройство в 2024 году заложили свыше 4,6 млрд рублей.