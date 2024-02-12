Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2024 11:28  [9] Подрядчика оштрафовали на 140 тысяч рублей за срыв сроков ремонта детсада в Ленинском районе
12 марта 2024 11:00  [61] Функционал уличного освещения проверили в Приокском районе Нижнего Новгорода
12 марта 2024 10:47  [76] Доля дорог в нормативном состоянии достигла 42% в Нижегородской области
12 марта 2024 10:13  [107] "Горячая линия" на тему детского летнего отдыха пройдёт в Нижнем Новгороде
12 марта 2024 09:58  [106] Более 140 нижегородских населенных пунктов посетили “Поезда здоровья” с начала 2024 года
12 марта 2024 09:40  [136] Около 1000 нижегородских многодетных мам в 2023 году досрочно вышли на пенсию
12 марта 2024 09:11  [161] Свет, тепло и ГВС частично отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 12 марта
11 марта 2024 18:58  [317] Онлайн-студия "НаблюдательНО" будет работать в дни проведения президентских выборов в Нижегородской области
11 марта 2024 18:36  [297] Контроль за состоянием дорог после зимы ведется в Нижнем Новгороде
11 марта 2024 17:50  [291] Доминирующие производители кормов для домашних животных согласились снизить цены
Общество

Функционал уличного освещения проверили в Приокском районе Нижнего Новгорода

12 марта 2024 11:00  [61] Общество

Фото: пресс-служба администрации НН

Работу уличного освещения проверили в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает районная администрация.

Сотрудники администрации района совместно с представителями МП “Инженерные сети” проинспектировали улицы 40 лет Октября, Шатковскую, Полярную, Корейскую, Крылова, Терешковой, Медицинскую, Сахарова, а также Анкудиновское шоссе и проспект Гагарина.

По данным главы Приокского района Михаила Шатилова, на 13 улицах, где прошла проверка, установлено более 1300 световых опор. Из них не горит всего четыре: две – на улице Сахарова, в районе дома №111 и еще две – на проспекте Гагарина, у дома №96, и на Мызе.

Все выявленные недочеты сотрудники МП “Инженерные сети” включают в план работ. Затем бригада будет восстанавливать освещение. В настоящий момент средний процент горения 99%.

Глава района отметил, что подобные объезды помогают увидеть реальную ситуацию и выявлять участки, где необходима установка новых опор. Сообщается, что в следующий раз комиссия совершит объезд микрорайонов Щербинки-1 и Щербинки-2.

Напомним, что на благоустройство парка Кулибина выделили дополнительные 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в бюджет Нижнего Новгорода на благоустройство в 2024 году заложили свыше 4,6 млрд рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство освещение Приокский район
Поделиться:
Новости по теме
05 марта 2024 18:50  [690] Около 40 пространств в Нижнем Новгороде претендуют на благоустройство в 2025 году
05 марта 2024 10:47  [440] Дополнительные 10 млн рублей выделили на благоустройство парка Кулибина
28 ноября 2023 16:41  [1014] Свыше 4,6 млрд рублей заложили в бюджет Нижнего Новгорода на благоустройство
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph