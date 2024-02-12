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Дополнительные 10 млн рублей выделили на благоустройство парка Кулибина

05 марта 2024 10:47  [78]

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижегородского района Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для завершения благоустройства парка им. Кулибина. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит выложить дорожки брусчаткой, обустроить площадки с резиновым покрытием, посеять газон и установить ограждение вокруг лестницы.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 9,9 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Итоги аукциона подведут 19 марта.

Работы должны быть выполнены до 31 мая 2024 года.

Напомним, что изначально благоустройство в парке им. Кулибина планировалось провести еще в 2021 году. Подрядчика определили в июле, однако было принято решение перенести благоустройство на 2022 год, но реализация проекта была вновь перенесена на 2023 год в связи со строительством метро.

Для благоустройства в 2023 году был разработан новый проект. На него было выделено 123,3 млн рублей.Теперь благоустройство парка им. Кулибина в Нижнем Новгороде должно завершиться летом.

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Теги:
Благоустройство Парки
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