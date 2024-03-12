Татьяна Дружинина: "С каждым днем все больше волонтеров хотят помогать Донбассу"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 марта выступит с отчетом о работе правительства региона за 2023 год.
Депутат Гордумы Нижнего Новгорода Татьяна Дружинина перед выступлением губернатора рассказала о волонтерской работе, которая ведется в регионе.
В частности, она отметила большой вклад нижегородских волонтерских движений в помощь Донбассу.
"Это такие бесстрашные люди, которые хотят присоединиться к общему делу, хотят сегодня в тылу помочь тем ребятам, которые находятся на передовой. Им низкие поклоны и действительно каждый раз, понимая, что нас больше и больше, понимаешь, победа точно будет за нами. И ребята на передовой это тоже чувствуют", - подчеркнула депутат.
Она также рассказала, что движение "Нижегородское ополчение - 2022" объединило всех жителей региона. Из Нижегородской области осуществляются регулярные поездки на Донбасс, доставляются все необходимые грузы. "Единение среди всех нижегородцев чувствуется абсолютно", - добавила Татьяна Дружинина.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+