Татьяна Дружинина: "С каждым днем все больше волонтеров хотят помогать Донбассу" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 марта выступит с отчетом о работе правительства региона за 2023 год.

Депутат Гордумы Нижнего Новгорода Татьяна Дружинина перед выступлением губернатора рассказала о волонтерской работе, которая ведется в регионе.

В частности, она отметила большой вклад нижегородских волонтерских движений в помощь Донбассу.

"Это такие бесстрашные люди, которые хотят присоединиться к общему делу, хотят сегодня в тылу помочь тем ребятам, которые находятся на передовой. Им низкие поклоны и действительно каждый раз, понимая, что нас больше и больше, понимаешь, победа точно будет за нами. И ребята на передовой это тоже чувствуют", - подчеркнула депутат.

Она также рассказала, что движение "Нижегородское ополчение - 2022" объединило всех жителей региона. Из Нижегородской области осуществляются регулярные поездки на Донбасс, доставляются все необходимые грузы. "Единение среди всех нижегородцев чувствуется абсолютно", - добавила Татьяна Дружинина.