Глеб Никитин: В экономику Нижегородской области за 6 лет вложено почти 2,5 трлн рублей Экономика

Фото: фото Никита Духник

Нижегородская область в 2023 году продемонстрировала высокие экономические показатели. Об этом в своем выступлении на Нижегородской ярмарке рассказал губернатор Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что на протяжении шести лет экономика Нижегородской области демонстрирует способность адаптироваться и развиваться даже в сложных условиях.

“После каждого потрясения мы фактически возвращались на заложенную ранее траекторию устойчивого роста. А в прошлом году даже значительно ее превысили: индекс физического объема ВРП составил 111,2% - рекордные за последние 27 лет! Это, кстати, уже не просто выше, а кратно выше среднероссийского показателя. Должен обратить внимание: все наши стратегические отрасли показывают не компенсационный или выборочный, а, по сути, реальный рост: обрабатывающие отрасли – 11%, сельское хозяйство – 10%, строительство – 28%, ИТ – 15%”, - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что рост оборота ключевых отраслей позволил более чем вдвое увеличить доходы консолидированного бюджета за шесть лет. Это дало возможность больше средств направлять на социальные обязательства, на благо жителей и их семей.

Также Глеб Никитин сообщил, что за шесть лет в экономику, в новые производства, в инфраструктуру вложено почти два с половиной триллиона рублей. Для Нижегородской области прошлый год стал рекордным за последние 30 лет с точки зрения инвестиций: они составили без малого 700 млрд рублей.

Губернатор отметил, что такой рост экономики позитивно отразился на уровне заработной платы. Рост составил около 80% за 6 лет и 15% - за 2023 год. Средняя зарплата двух работающих членов семьи в итоге на сегодня может достигать 108 тысяч рублей в месяц.

Также по словам Глеба Никитина, целый ряд нижегородских предприятий показали рост доходов сотрудников в 2023 году на 20%, 30% и даже на 40%. Наиболее ощутимый рост складывается по рабочим специальностям.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин представил региональные планы по расширению поддержки семей с детьми