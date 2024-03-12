Иностранные граждане задержаны в Арзамасе за сбыт наркотиков Происшествия

Фото: Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники полиции задержали в Арзамасе троих уроженцев ближнего зарубежья - молодые люди 16 и 19 тет, а также 38-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба, ГУ МВД России по Нижегородской области, все они подозреваются в незаконном сбыте наркотиков.

Во время досмотра у иностранцев было изъято 236 свертков. Выборочное исследование упаковок показало, что в них находится синтетический наркотик метадон. Все свёртки для проведения исследования направили в ЭКЦ ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения. По российскому законодательству задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что крупную партию наркотиков изъяли в Семеновском округе.

Также сообщалось, что триста свертков с наркотиками изъяли у трех иностранок в Нижнем Новгороде.