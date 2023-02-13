Полицейские задержали распространителя мефедрона в метро Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородские полицейские пресекли попытку сбыта наркотиков на территории областного центра, задержав распространителя в метрополитене. Об этом сообщили

в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в минувшее воскресенье сотрудники отдельного батальона ППСп отдела полиции на метрополитене УМВД по Нижнему Новгороду на станции метро "Пролетарская" задержали 38-летнего мужчину. В ходе личного досмотра в его сумке были обнаружены и изъяты 47 свёртков с неизвестным веществом.

Выборочное исследование одного из свёртков, эксперты-криминалисты провели выборочное исследование содержимого одного из свёртков и установили, что в нём находился мефедрон. Масса одного свёртка составила около 10 грамм.

Впоследствии полицейские провели обыск по месту проживания задержанного в Советском районе, где обнаружили и изъяли упаковки с застёжкой "зип-лок", трубки, колбы, пластиковое ведёрко с веществом растительного происхождения, а также ещё один пакетик с неизвестным веществом. Всё изъятое было направлено в ЭКЦ ГУ МВД по Нижегородской области для проведения экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (...покушение на сбыт наркотического средства…). Максимальное наказание по данным статьям - до 20 лет лишения свободы.

Как добавили в региональном ГУ МВД, задержанный мужчина ранее не судим, является безработным. Он признался, что собирался распространять наркотики бесконтактным способом на территории Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Нижнем Новгороде студентку-иностранку по подозрению в сбыте наркотиков.