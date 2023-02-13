Нижегородская "Молочная кухня" начала производство сыров
Более 20 новых школ заложат в Нижегородской области в 2023 году
Участок Ошарской перекроют с 27 февраля до 15 апреля
Перевод домов на закрытую систему ГВС в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
20 февраля 2023 09:56  [108] Полицейские задержали распространителя мефедрона в метро Нижнего Новгорода
19 февраля 2023 14:57  [828] Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-7 в Нижегородской области
18 февраля 2023 17:43  [562] Жительница Нижегородской области грозила зарезать сына из-за плохих оценок
17 февраля 2023 16:53  [472] Мужчина пострадал из-за пожара в доме на проспекте Циолковского в Дзержинске 17 февраля
17 февраля 2023 12:16  [530] Нижегородский суд приговорил мать погибшей под колесами поезда девочки к исправительным работам
17 февраля 2023 09:28  [369] Уголовное дело возбудили на нетрезвого водителя в Навашинском районе
16 февраля 2023 12:28  [667] Развращавшего двух несовершеннолетних девочек мужчину задержали в Нижнем Новгороде
16 февраля 2023 12:16  [353] Трое нижегородцев предстанут перед судом за производство поддельной бытовой химии
16 февраля 2023 11:23  [436] Нижегородская прокуратура направила в суд дело о гибели троих детей во время пожара в Вознесенском
15 февраля 2023 16:40  [699] Один человек погиб в ДТП в Кулебакском районе 15 февраля
Происшествия

Полицейские задержали распространителя мефедрона в метро Нижнего Новгорода

20 февраля 2023 09:56  [108] Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородские полицейские пресекли попытку сбыта наркотиков на территории областного центра, задержав распространителя в метрополитене. Об этом сообщили
в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в минувшее воскресенье сотрудники отдельного батальона ППСп отдела полиции на метрополитене УМВД по Нижнему Новгороду на станции метро "Пролетарская" задержали 38-летнего мужчину. В ходе личного досмотра в его сумке были обнаружены и изъяты 47 свёртков с неизвестным веществом.

Выборочное исследование одного из свёртков, эксперты-криминалисты провели выборочное исследование содержимого одного из свёртков и установили, что в нём находился мефедрон. Масса одного свёртка составила около 10 грамм.

Впоследствии полицейские провели обыск по месту проживания задержанного в Советском районе, где обнаружили и изъяли упаковки с застёжкой "зип-лок", трубки, колбы, пластиковое ведёрко с веществом растительного происхождения, а также ещё один пакетик с неизвестным веществом. Всё изъятое было направлено в ЭКЦ ГУ МВД по Нижегородской области для проведения экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (...покушение на сбыт наркотического средства…). Максимальное наказание по данным статьям - до 20 лет лишения свободы.

Как добавили в региональном ГУ МВД, задержанный мужчина ранее не судим, является безработным. Он признался, что собирался распространять наркотики бесконтактным способом на территории Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Нижнем Новгороде студентку-иностранку по подозрению в сбыте наркотиков.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Наркотики
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph