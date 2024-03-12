Депутат Госдумы Евгений Лебедев проголосовал на выборах президента России Политика

Фото: Telegram-канал Евгения Лебедева

Депутат Госдумы от Нижегородской области Евгений Лебедев 15 марта на избирательном участке проголосовал на выборах президента России. Об этом Евгений Лебедев сообщил в своем Telegram-канале.

"Эти выборы проходят в непростых условиях, когда наша страна вынуждена доказывать свое право на суверенное развитие, отражать внешнюю агрессию в ходе специальной военной операции. Всё это накладывает дополнительную ответственность на граждан России", - отметил парламентарий.

По его словам, на этих выборах определяется направление развития государства на ближайшие несколько лет.

"Очень важно не ошибиться и отдать свой голос за достойного кандидата. Призываю всех принять участие в голосовании. Когда речь идет о будущем страны, о благополучии всех наших сограждан, никому нельзя оставаться в стороне", - сказал Евгений Лебедев.

Как сообщалось ранее, на выборах президента РФ уже проголосовали председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин, начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.