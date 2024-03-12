Глава Дзержинска Иван Носков проголосовал на выборах президента России Политика

Фото: администрация Дзержинска

Глава Дзержинска Иван Носков проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №989. Об этом сообщили в администрации города.

Сегодня все 114 избирательных участков на территории Дзержинска начали работу по графику – с 8.00. Вместе с ним на избирательный участок в школе №23 пришли самые молодые избиратели, для которых эти выборы – первые в жизни.

"Сегодня я увидел ту самую преемственность поколений, которая всегда проявляется в самые важные моменты. Представители старшего поколения как самые дисциплинированные избиратели всегда приходят на участки утром, а сегодня пришли и молодые люди, которые голосуют впервые. Очень важно, чтобы эта связь поколений никогда не прерывалась. Поздравляю всех, кто сегодня впервые в жизни исполнил свой гражданский долг! Я уверен, что в дальнейшем вы будете так же ответственно делать выбор в каждой жизненной ситуации и не прятаться от принятия важных решений", - отметил Иван Носков.

Глава Дзержинска отметил хорошую организацию процесса голосования. За ходом выборов на участках в Дзержинске следят 344 наблюдателя. В их задачу входит контролировать работу участковых избирательных комиссий и строгое соблюдение законодательства о выборах.

Ранее сообщалось, что на выборах президента России проголосовали полпред президента РФ в ПФО Игорь, Комаров, депутат Госдумы Евгений Лебедев, председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин, начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.