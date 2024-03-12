Голосование на выборах президента РФ завершилось в Нижегородской области

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Голосование на выборах президента России завершилось в Нижегородской области.
Избирательная комиссия Нижегородской области сообщила, что в 20.00 все участковые избирательные комиссии региона закрылись.
Доступ к дистанционному электронному голосованию для жителей региона также прекращен с 20.00.
Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов и подведению итогов голосования.
Как сообщалось ранее, явка избирателей в Нижегородской области по данным на 18.00 составила 77,68%.
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