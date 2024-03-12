Нижегородскую телебашню подсветят в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией

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Нижегородская телебашня включит праздничную иллюминацию в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Как сообщает пресс-служба филиала РТРС "Нижегородский ОРТПЦ", подсветка будет включена сегодня с 19:30 до 21:30.
В честь юбилейной даты 196-метровая телебашня окрасится в цвета российского триколора. Изображение развевающегося на ветру флага создаст динамическая световая композиция. Ярким акцентом видеосценария станет эффект мерцания.
Согласно сообщению, тематической иллюминацией украсятся телебашни в Благовещенске, Брянске, Воронеже, Грозном, Костроме, Назрани, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Саранске, Тамбове, Улан-Удэ, Челябинске и других городах.
Напомним, договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации подписан 18 марта 2014 года.
Ранее нижегородская телебашня запускала тематическую подсветку к предстоящим выборам президента России.
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