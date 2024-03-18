Недострой на улице Панина в Нижнем Новгороде планируется достроить в 2024 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Недострой на улице Бориса Панина в Советском районе Нижнего Новгорода планируется достроить в 2024 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона.

Здание, расположенное около дома №7б по улице Бориса Панина, начали строить более 10 лет назад для размещения там автосервиса. В результате стройка встала, а строительный забор вокруг здания так и не был демонтирован.

Так как арендатор участка долгое время не принимал никаких действий по достройке объекта, минимущества региона направило в его адрес уведомление об одностороннем отказе от договора аренды земельного участка. Компания не согласилась с отказом и подала иск в суд.

В минимущества сообщили, что судебное заседание назначено на 23 апреля. Застройщик намерен в ближайшие полгода достроить дом.

"Министерство готово продлить договор аренды, если компания действительно возьмет на себя обязательства завершить строительство дома к IV кварталу 2024 года", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ЖК "Дом у озера" в Канавинском районе достроят весной 2024 года.