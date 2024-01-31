Договор аренды расторгли с владельцем недостроя на улице Панина в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Договор аренды расторгли с владельцем недостроенного здания на улице Бориса Панина в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона.

Недостроенное здание расположено около дома № 7б. Его начали строить более 10 лет назад для размещения там автосервиса. В результате стройка встала, а строительный забор вокруг здания так и не был демонтирован. На него неоднократно жаловались местные жители.

"Прорабатывается вопрос оформления недостроя в региональную собственность для приведения земельного участка в порядок", - пояснили в ведомстве.

Напомним, недострой начали сносить на территории спортшколы №1 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.