Пешеходный мост через Почаинский овраг закроют на два года
Экспозицию в зале Маковского обновили в НГХМ
Приём заявлений для участия в ДЭГ
Застройка площадки КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
01 февраля 2024 17:34  [82] Договор аренды расторгли с владельцем недостроя на улице Панина в Нижнем Новгороде
01 февраля 2024 14:00  [221] Проект завода по производству лифтов под Нижним Новгородом прошел госэкспертизу
31 января 2024 13:54  [332] Госдума приняла во втором чтении законопроект о "разливайках"
31 января 2024 13:14  [299] "Газпром" и "РУМО" обсудили реализацию проекта создания нового поколения газомотокомпрессоров МКС12
31 января 2024 09:02  [275] Центр обучения по сокращению сроков запуска инвестпроектов появится в Нижегородской области
30 января 2024 11:38  [403] Депутаты Госдумы предложили увеличить налоговый вычет при продаже жилья
27 января 2024 18:23  [523] Сергей Морозов принял участие в обсуждении реализации нацпроектов на выставке "Россия"
26 января 2024 15:06  [433] АПЗ получил звание "Лучший партнер года"
26 января 2024 11:55  [440] Производство яиц в Нижегородской области снизилось на 11%
25 января 2024 18:05  [508] Нижегородский авиазавод "Сокол" в 2024 году продолжает участвовать в проекте по сборке Ил-114-300
Экономика

Договор аренды расторгли с владельцем недостроя на улице Панина в Нижнем Новгороде

01 февраля 2024 17:34  [82] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Договор аренды расторгли с владельцем недостроенного здания на улице Бориса Панина в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона.

Недостроенное здание расположено около дома № 7б. Его начали строить более 10 лет назад для размещения там автосервиса. В результате стройка встала, а строительный забор вокруг здания так и не был демонтирован. На него неоднократно жаловались местные жители.

"Прорабатывается вопрос оформления недостроя в региональную собственность для приведения земельного участка в порядок", - пояснили в ведомстве.

Напомним, недострой начали сносить на территории спортшколы №1 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долгострои Строительство
Поделиться:
Новости по теме
29 января 2024 16:25  [536] Дореволюционный дом на улице Ильинской в Нижнем Новгороде снесут в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
31 января 2024 12:18Выставка искусств "АРТ МИР - 2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph