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Происшествия

Молодой нижегородец перевел мошенникам около 2 млн рублей

19 марта 2024 14:49  [106] Происшествия

25-летний житель Сормовского района стал очередной жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, молодому мужчине позвонил лжесотрудник службы безопасности банка и сообщил о подозрительной операции по принадлежащему ему банковскому счету. Что бы сохранить сбережения, собеседник убедил мужчину оформить кредиты и перевести деньги на якобы безопасный счет.

Следуя инструкции, потерпевший оформил два кредита на общую сумму 1,8 млн рублей и перевел деньги на счет, который продиктовал мошенник. Когда мужчина понял, что стал жертвой преступников, он обратился в районный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Напомним, что ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "платным лечением".

Ранее сообщалось, что нижегородцы перевели телефонным мошенникам ещё свыше 2,5 млн рублей.

Также сообщалось, что молодая пара из Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных  мошенников и потеряла 3 млн рублей.

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Теги:
Деньги Мошенничество Телефонная линия
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