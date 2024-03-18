Молодой нижегородец перевел мошенникам около 2 млн рублей

25-летний житель Сормовского района стал очередной жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.По данным ведомства, молодому мужчине позвонил лжесотрудник службы безопасности банка и сообщил о подозрительной операции по принадлежащему ему банковскому счету. Что бы сохранить сбережения, собеседник убедил мужчину оформить кредиты и перевести деньги на якобы безопасный счет.
Следуя инструкции, потерпевший оформил два кредита на общую сумму 1,8 млн рублей и перевел деньги на счет, который продиктовал мошенник. Когда мужчина понял, что стал жертвой преступников, он обратился в районный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Напомним, что ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "платным лечением".
Ранее сообщалось, что нижегородцы перевели телефонным мошенникам ещё свыше 2,5 млн рублей.
Также сообщалось, что молодая пара из Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 3 млн рублей.
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