Фото:
Водитель и три пассажира автобуса Т-31 пострадали в ДТП утром 20 марта в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в УГИБДД по Нижегородской области, авария с участием маршрутки произошла около 7.10 утра напротив дома №141 по ул.Ванеева в Советском районе.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб.
В результате шофер и три пассажира с травмами были госпитализированы. На месте работают сотрудники регионального ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются.
Прокуратурой региона также взяты на контроль обстоятельства данного ДТП.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП в Семеновском районе.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+