Водитель и три пассажира автобуса Т-31 пострадали в ДТП утром 20 марта Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Водитель и три пассажира автобуса Т-31 пострадали в ДТП утром 20 марта в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в УГИБДД по Нижегородской области, авария с участием маршрутки произошла около 7.10 утра напротив дома №141 по ул.Ванеева в Советском районе.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб.

В результате шофер и три пассажира с травмами были госпитализированы. На месте работают сотрудники регионального ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются.

Прокуратурой региона также взяты на контроль обстоятельства данного ДТП.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП в Семеновском районе.