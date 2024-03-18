Выдано разрешение на строительство III очереди IТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство строительства региона выдало разрешение на строительство III очереди межвузовского IТ-кампуса "Неймарк" на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Здесь планируется построить корпус общежития площадью более 93 тысяч кв. метров на 2 758 мест.

Договор генподряда на строительство объекта заключен с ООО "Монотек Строй".

В настоящее время на площадке оборудуют строительный городок, ведется вынос инженерных сетей и проводится испытание свай.

Второй корпус гостиницы IТ-кампуса на проспекте Гагарина представляет собой семь жилых блоков, расположенных в шахматном порядке. Они соединены переходами в районе 10-го и 17-го этажей и общей подземной парковкой. Помимо жилых комнат в здании разместятся экскурсионное бюро, обеденные залы, встроенные помещения для салона красоты, просмотра фильмов и конференц-зал.

"В регионе идет развитие образовательной инфраструктуры нового формата, где все отвечает задаче раскрытия талантов, формированию специальных гибких навыков новаторов и изобретателей. Создание IТ-кампуса "Неймарк" - один из флагманских проектов в этом направлении. Студенты, преподаватели, молодые семьи смогут чувствовать себя здесь комфортно",- отметил глава региона Глеб Никитин.

Параллельно продолжается строительство 18 корпусов общежитий первого этапа. Возведение трех корпусов завершено на 97%. Строительство остальных 15 корпусов планируется завершить до конца 2024 года. На стройплощадке работают около 1500 человек и 15 единиц техники.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почетного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Инвестиции в создание ИТ-кампуса оцениваются в 41 млрд рублей, из них 19,3 млрд рублей — средства федерального гранта.

В апреле 2023 года стартовали работы по возведению объекта на улице Большие Овраги. Здесь уже начались отделочные работы в трех общежитиях.