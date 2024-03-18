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Общество

"Вебер" проанализировал мнение россиян о хамстве и воспитании человека

20 марта 2024 14:28  [103] Общество

Социологическое агентство "Вебер" сообщило данные о мнении россяин по темам хамства и воспитания человека.

Так, согласно данным соцопроса, 15% граждан сталкиваются с хамским поведением ежедневно, а 21% несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц хамство замечают 25% опрошенных, а несколько раз в год - 29%. Наконец, 4% россиян ответили, что не сталкиваются с хамством в повседневной жизни.

Также граждане назвали места, где наиболее часто можно столкнуться с неуважительным и агрессивным поведением людей. Это общественный транспорт (48%), дороги (60%), сеть Интернет (60%), медучреждения (48%), рынки (22%), улица (28%).

Абсолютное большинство опрошенных выразили мнение, что грубое поведение не зависит от пола, возраста, образования или уровня достатка. Также 45% россиян считают, что государство должно влиять на то, чтобы люди реже грубили друг другу в общественных местах - посредством штрафов и пропаганды отказа от ненависти, а также популяризации вежливого поведения.

Что касается воспитания, то 92% участников опроса считают себя воспитанными людьми, и лишь 4% признались в своей невоспитанности.

Воспитанного человека, по мнению опрошенных, в первую очередь характеризуют вежливость и доброжелательность к другим, а невоспитанного – неуважение к окружающим.

Кроме того, участники опроса отметили, что курение в общественных местах (64%), распитие алкогольных напитков на улице (59%) и использование ненормативной лексики на людях (49%) должно штрафоваться.

Начальник управления социологии АНО "Вебер" Елена Удалова: "Представления людей об этичном, культурном поведении у всех разные, они часто зависят от среды, в которой находится человек, и многих других особенностей. В этом исследовании мы хотели узнать, какие нормы разделяют россияне, какое поведение считается допустимым, а какое, наоборот, неприемлемым. Приятно осознавать, что грубое отношение, или попросту хамство, не является частью нашего менталитета – так считают 66% в России. А вот желание заступиться, помочь, позаботиться, примирить нарастающий конфликт как раз заложено в нормах социальной жизни, что и отразилось в ответах респондентов".

СПРАВКА:

"Вебер" — совместный проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.  

Социологическое агентство "Вебер" в своем роде уникально: оно сочетает классический подход с цифровыми технологиями, а в приоритет ставит людей — с их уникальными взглядами и противоречиями. 

Данные социологического агентства "Вебер" — проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы". Изучение общественного мнения проводилось АНО "Диалог Регионы" 11 марта 2024 года в сети методом River Sampling среди 1 400 россиян старше 18 лет.  

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