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Экономика

Дзержинский экотехнопарк введут в эксплуатацию в 2024 году

21 марта 2024 11:46  [83] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Первый в регионе экотехнопарк откроется в Дзержинске к 2024 году. Об этом со ссылкой на Корпорацию развития Нижегородской области сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Напомним, экотехнопарк будет размещаться на площади 17,7 га на территории промышленной зоны завода "Заря". Объем инвестиций в настоящее время оценивается в 1,368 млрд рублей. Застройщиком выступает "Экологический цифровой оператор" – дочернее предприятие РЭО.

В мае 2023 года проект получил положительное заключение госэкспертизы, а в июне Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, реализация проекта позволит сократить объём захоронения отходов, минимизировать выбросы опасных веществ в воздух и воду, снизить расходы на обеспечение экологической безопасности, содержание, ликвидацию и рекультивацию полигонов и свалок.

На территории экопарка разместятся резиденты, которые перерабатывать ПЭТ-флексы - и производить геотекстиль и полиэфирное волокно; а стеклобой пойдёт на производство стройматериалов.

Также среди резидентов заявлены комплекс по термической деструкции пластиков полигонов ТКО и нефтешламов с дальнейшим производством печного-котельного топлива и мазута; производство по переработке отходов в композиционные строительные, отделочные и конструкционные материалы; проект производства модификаторов на основе переработанной шинной резины для дорожных асфальтобетонов и другие.

Как ранее сообщал телеканал "360", пилотные проекты по созданию экотехнопарков до 2024 года будут реализованы во всех восьми федеральных округах, и каждый получит госсподдержку. Всего из федерального бюджета на эти цели выделено 9,4 млрд рублей.

Стоит отметить, что экотехнопарк в Дзержинске будет единственным в ПФО

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Теги:
Промышленность РЭО Экология
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