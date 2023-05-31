Фото:
Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство экотехнопарка в Дзержинске. Информация об этом размещена на сайте министерства.
Согласно информации, разрешение было выдано ООО "Экологический цифровой оператор" 31 мая.
Строительство экопромышленного парка будет вестись на улице Лермонтова, 29 в Дзержинске.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило около 1,5 млрд рублей на строительство экотехнопарка в Дзержинске. Застройщиком выступит "Экологический цифровой оператор" – дочернее предприятие РЭО.
Резиденты экотехнопарка в Дзержинске вложат 7 млрд рублей в строительство объектов на его территории.
В мае проект экотехнопарка в Дзержинске получил положительное заключение госэкспертизы.
Напомним, пилотные проекты по созданию экотехнопарков до 2024 года будут реализованы во всех восьми федеральных округах, и каждый получит госсподдержку. Всего из федерального бюджета на эти цели выделено 9,4 млрд рублей.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+