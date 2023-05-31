Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство экотехнопарка в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство экотехнопарка в Дзержинске. Информация об этом размещена на сайте министерства.

Согласно информации, разрешение было выдано ООО "Экологический цифровой оператор" 31 мая.

Строительство экопромышленного парка будет вестись на улице Лермонтова, 29 в Дзержинске.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило около 1,5 млрд рублей на строительство экотехнопарка в Дзержинске. Застройщиком выступит "Экологический цифровой оператор" – дочернее предприятие РЭО.

Резиденты экотехнопарка в Дзержинске вложат 7 млрд рублей в строительство объектов на его территории.

В мае проект экотехнопарка в Дзержинске получил положительное заключение госэкспертизы.

Напомним, пилотные проекты по созданию экотехнопарков до 2024 года будут реализованы во всех восьми федеральных округах, и каждый получит госсподдержку. Всего из федерального бюджета на эти цели выделено 9,4 млрд рублей.