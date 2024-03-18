Большой праздник баскетбола среди команд 3х3 пройдет в Нижнем Новгороде Спорт

Суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди команд юношей и девушек учебных заведений среднего профессионального образования (СПО) пройдет в Нижнем Новгороде 23 и 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

За выход в Суперфинал в отборочных соревнованиях боролись более 40 тысяч учащихся колледжей и техникумов из всех 14 регионов Приволжья.Сам турнир организован в три этапа: сначала внутри учебного заведения, затем региональный и окружной.По результатам отбора 28 команд юношей и девушек, всего 112 человек, прибыли в Нижний Новгород, где будут выявлять сильнейшего в ПФО по баскетболу 3х3.

Отмечается, что турнир проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и нацелен на распространение баскетбола 3х3 и популяризации здорового образа жизни среди молодежи.

Также, в рамках Суперфинала пройдут игры и мастер-классы проекта "Тихий! баскетбол". Это социальное направление РФБ по развитию инклюзивного спорта, игры сильнейших команд России по баскетболу глухих и участников турнира по баскетболу на колясках "Лига сильных людей", а также массовый турнир команд Нижегородской области в категориях BOYS и GIRLS U12, U14 и U16.

Кроме того, посол проекта, известный баскетболист Федор Лихолитов проведет мастер-класс для детей из Нижнего Новгорода с особенностями здоровья.

Почетными гостями турнира станут заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев, президент РФБ Андрей Кириленко и другие известные спортивные функционеры и деятели. Завершит баскетбольный праздник "Матч друзей" и награждение победителей и призеров турнира. Каждому участнику Суперфинала будет вручен комплект баскетбольной формы и брендированная сувенирная продукция.

Спортивный праздник пройдет на Нижегородской ярмарке, ул. Совнаркомовская 13. Вход на соревнования свободный.