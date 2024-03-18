Мост через реку Шамку под Арзамасом отремонтируют за 45 млн рублей

Фото:
Главное управление автодорог Нижегородской области объявило аукцион по выбору подрядчика для капремонта моста через реку Шамку в Арзамасском районе. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит отремонтировать пролетные строения переправы, провести гидроизоляцию железобетонных конструкций и береговых опор, снять старое и уложить новое асфальтобетонное покрытие.
Также во время ремонта моста нужно будет укрепить обочины щебнем и установить барьерное ограждение.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 45 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.
Заявки принимаются до 28 марта. Капремонт моста должен завершиться до 30 сентября 2024 года.
Напомним, движение автотранспорта по старому Борскому мосту будет прекращено с 26 марта.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+