Мост через реку Шамку под Арзамасом отремонтируют за 45 млн рублей Общество

Фото: ФКУ "Упрдор Москва-Нижний Новгород"

Главное управление автодорог Нижегородской области объявило аукцион по выбору подрядчика для капремонта моста через реку Шамку в Арзамасском районе. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать пролетные строения переправы, провести гидроизоляцию железобетонных конструкций и береговых опор, снять старое и уложить новое асфальтобетонное покрытие.

Также во время ремонта моста нужно будет укрепить обочины щебнем и установить барьерное ограждение.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 45 млн рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Заявки принимаются до 28 марта. Капремонт моста должен завершиться до 30 сентября 2024 года.

Напомним, движение автотранспорта по старому Борскому мосту будет прекращено с 26 марта.