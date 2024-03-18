Нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Путь к звездам!" Общество

Жители Нижегородской области могут подать заявки на участие в online-конкурсе «Путь к звездам», который посвящен Международному дню полета человека в космос.

Об этом сообщают организаторы конкурса – региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств» (Санкт-Петербург).

Состязание проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу».

Конкурс пройдет в четвертый раз. Заявки принимаются до 28 апреля включительно.

Как отмечают организаторы, основная цель конкурса - военное и патриотическое воспитание граждан, напоминание им о ратных подвигах ученых и военнослужащих, летчиков-космонавтов – героев, отдавших жизнь за то, чтобы, процветала страна.

К участию в конкурсе приглашаются граждане всех стран, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники в возрасте от 3 лет и выше. Это могут быть школьники, учащиеся, студенты, кадеты казачьих и иных корпусов и классов, военнослужащие войсковых частей, силовых структур, курсанты высших военных учебных заведений и училищ, творческие коллективы общественных организаций и государственных учреждений, поэты, молодые авторы и исполнители произведений в песенном, музыкально-инструментальном и хореографическом жанрах народного творчества. Это могут быть и любители, и профессионалы.

Участники в возрасте от трех лет и далее – без ограничений по возрасту – могут представить работы в номинациях «Вокал», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня» «Разговорный жанр» (классический и юмористический), а участники в возрасте от семи лет и старше – в номинации «Оригинальный жанр».

Каждый участник может представить любое количество произведений в нескольких номинациях. Для этого необходимо отправить заявку по каждой из номинаций по установленной организаторами форме с пометкой «Конкурс «Путь к звездам!» по электронной почте: Aragorn-studio@mail.ru. Подробнее о конкурсе можно узнать в сообществе «Творческого союза работников культуры и искусств» во «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/club16429649.

Напомним, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого полета человека в космос был утвержден День космонавтики. 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, которой 12 апреля провозглашалось Международным днем полета человека в космос

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