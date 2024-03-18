Лекторий о создании роботов для автоматизации процессов пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"НЕЙМАРК.Лекторий" "Невидимые сотрудники" - как роботы RPA "хакнули" бизнес-процессы" пройдет 29 марта в бизнес-центре Corner Place на ул. Пискунова, 16 в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, цикл карьерных встреч с технологическими партнерами – это часть проекта по запуску ИТ-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде.

Как отметил директор ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников, сотрудники в сфере роботизации бизнес-процессов сегодня пользуются большой популярностью. Эта технология позволяет автоматизировать множество корпоративных функций: от бэк-офиса до удаленной ИТ-инфраструктуры. К участию в мероприятии приглашаются школьники старших классов, студенты, а также начинающие ИТ-специалисты. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке . Также здесь можно задать вопрос спикерам.

Специалисты PIX Robotics расскажут о том, чем занимаются роботы RPA, сможет ли цифровой сотрудник заменить сотрудника реального, какими навыками нужно обладать, чтобы создавать цифровых роботов, как строится продуктовая команда, в чем специфика работы создателей роботов RPA и т.д. Также участники лектория узнают, как стать частью быстрорастущей продуктовой команды.

Онлайн-трансляция лектория, начиная с 18:00, будет на официальной странице ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" во "Вконтакте".

Напомним, проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почетного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Инвестиции в создание ИТ-кампуса оцениваются в 41 млрд рублей, из них 19,3 млрд рублей — средства федерального гранта.

Ранее сообщалось, что ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и НИУ ВШЭ-Нижний Новгород подписали соглашение о первой сетевой программе высшего образования.

Также сообщалось, что нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" объявил о старте бесплатной ИТ-Академии.