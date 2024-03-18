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Спорт

Нижегородцы завоевали 14 наград на Кубке России по конькобежному спорту

26 марта 2024 10:40  [58] Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Воспитанники Комплексной спортшколы олимпийского резерва №1 и спортшколы "Сормово" имени Ю.П.Круглова в финале Кубка России и Кубка Союза конькобежцев России в Коломне удостоились 14 наград. Как сообщает департамент физической культуры и спорта Нижнего Новгорода, спортсмены соревновались на дистанциях 500 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м в масс-старте и командном забеге.

По итогам забега, конькобежцы спортшколы "Сормово" завоевали четыре медали на Кубке России. Ирина Сальникова пришла к финишу второй в масс-старте. Такой же результат спортсменка показала вместе с Ольгой Трохиной в командном забеге в спринте на 3 круга, Кроме того, Ирина Сальникова стала третьей на дистанции 3000 м. Еще одну серебряную медаль получил Сергей Трофимов на дистанции 5000 м.

Воспитанница КСШОР №1 Дарья Качанова одержала победу на дистанциях 500 м и 1000 м, а также стала второй на 1500 м.

На Кубке СКР среди юниоров и юниорок 18-19 лет ученики МБОУ ДО "Спортивная школа "Сормово" им. Круглова участвовали в четырёх этапах соревнований и набрали рейтинговые очки на отдельных дистанциях, в масс-старте и в командных забегах. Так, Олеся Фролова добыла для нижегородской команды серебряную медаль на дистанции 3000 м, "бронзу" - на 1500 м и в командном забеге 6 кругов.

Никита Чупрунов стал сильнейшим в масс-старте 10 кругов и показал третий результат на дистанциях 5000 м и 3000 м. Валерия Павлова и Ольга Марголина заняли третье место в командных забегах.

Напомним, что спортсмены из Нижнего Новгорода в 2023 году завоевали почти 1500 медалей.

Ранее сообщалось, нижегородцы завоевали 13 медалей на Всероссийских соревнованиях в Иркутске

Также сообщалось, что Анастасия Кулешова завоевала два "золота" на Чемпионате России по лыжным гонкам. Кроме того, на Спартакиаде сильнейших, прошедшей в Тюмени в феврале, спортсменка завоевала серебро в скиатлоне на 20 км и золото в гонке "классикой".

Кроме того сообщалось, что шашистка Марианна Карпычева стала победителем Кубка России по спорту слепых.

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Теги:
Соревнования Спортивные танца
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