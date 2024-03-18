Нижегородцы завоевали 13 медалей на Всероссийских соревнованиях в Иркутске Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Воспитанники МБОУ ДО "Спортивная школа по спортивному ориентированию имени Т.В. Лариной" на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в Иркутске завоевали 13 медалей. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

В турнире участвовали более 200 спортсменов из более чем 15 регионов России.

По итогам соревнований во всех представленных дисциплинах первое место занял Прохор Сидоров. Серебряным призером также во всех видах программы стала Алёна Елисеева. Две серебряные и одну бронзовую награду завоевал Роман Белозеров, кроме того, две бронзовые медали у Марии Весенко.

Напомним, что спортсмены из Нижнего Новгорода в 2023 году завоевали почти 1500 медалей.

Ранее сообщалось, что Анастасия Кулешова завоевала два "золота" на Чемпионате России по лыжным гонкам. Кроме того, на Спартакиаде сильнейших, прошедшей в Тюмени в феврале, Анастасия Кулешова завоевала серебро в скиатлоне на 20 км и золото в гонке "классикой".

Также сообщалось, что шашистка Марианна Карпычева стала победителем Кубка России по спорту слепых.