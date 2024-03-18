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Общество

Свыше 185 человек проголосовали за объекты благоустройства в Нижегородской области

27 марта 2024 11:25  [80] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 185 тысяч жителей Нижегородской области уже отдали свои голоса за объекты благоустройства, которые будут благоустроены в 2025 году по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, самыми активными в Нижнем Новгороде стали жители Автозаводского района. Здесь проголосовали больше 15 тысяч человек.

Среди городов Нижегородской области по количеству голосов лидерство принадлежит жителям Дзержинска, затем следуют Бор и Арзамас. В настоящий момент в Дзержинске за один из семи объектов отдали голоса более 13,5 тысячи человек.

Познакомиться с проектами благоустройства и сделать свой выбор можно на сайте проекта до 30 апреля. Кроме того, в МФЦ и крупных ТРЦ работают волонтеры ФКГС, которые рассказывают о проектах.

Каждый, кто принял участие в рейтинговом голосовании, может присоединиться и к викторине "КУПНО ЗА ЕДИНО!", посвящённая 310-летию со дня основания Нижегородской губернии. Давшие правильные ответы получают право на участие в розыгрыше подарков. О том, как принять в викторине, также рассказывают волонтёры.

Благоустройство общественных пространств проводится ежегодно по национальному проекту "Жилье и городская среда", который инициировал президент России Владимир Путин. За пять лет благодаря нацпроекту в Нижегородской области благоустроены около 2 тысяч дворовых территорий и почти 600 общественных территорий, реализовано 25 проектов-победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Ранее сообщалось, что семь территорий благоустроят в Сормове в 2024 году по ФКГС.

Также напомним, что в этом году в Нижнем Новгороде по программе ФКГС планировалось благоустроить 29 пространств. Позднее в план были включены работы в Лопатинском овраге. При этом Благовещенскую площадь могут исключить из плана благоустройства на 2024 год.

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Теги:
Благоустройство Голосование Нацпроект
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