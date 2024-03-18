Уже более 760 нижегородцев получили подарки в викторине "КУПНО ЗА ЕДИНО!" Общество

С 15 марта в Нижегородской области проходит викторина "КУПНО ЗА ЕДИНО!", посвящённая 310-летию со дня основания Нижегородской губернии.

Благодаря участию в викторине уже 765 жителей региона получили подарки - смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, роботы-пылесосы, а также автомобили.

Как напомнили организаторы, каждый, кто принял участие в рейтинговом голосовании за объекты будущего благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", может присоединиться и к викторине. Давшие правильные ответы получают право на участие в розыгрыше подарков.

Как рассказали организаторы, с 15 марта в викторине приняли участие почти 103 тысячи жителей Нижегородской области.

Викторина, как и само голосование, будет проводиться до 30 апреля 2024 года. О том, как принять в ней участие, рассказывают волонтёры проекта ФКГС. Они работают на точках рейтингового голосования за объекты благоустройства. Подробности также можно узнать на сайте викторины.