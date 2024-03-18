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Общество

Почти 1,1 тыс. км дорог отремонтируют в 2024 году в России благодаря нацпроекту

27 марта 2024 17:53  [76] Общество

Фото: пресс-служба ФГБУ "Информавтодор"

В этом году в России благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано около 1,1 тыс. км дорог к туристическим объектам.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ "Информавтодор", масштабные работы по обновлению популярных туристических маршрутов в рамках нацпроекта проводятся каждый год.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, за пять лет реализации нацпроекта в регионах приведено в порядок 1,6 тысячи участков дорог, которые ведут к достопримечательностям и уникальным природным комплексам. Общий километраж обновленных туристических маршрутов составил более 8,2 тыс. км. В этом году запланирован ремонт порядка 330 таких объектов протяженностью около 1,1 тысячи километров.

Обновление дорожно-транспортной инфраструктуры в местах притяжения туристов по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" проводится ежегодно. В частности, в прошлом году удалось обновить 360 участков туристических автодорог общей протяженностью порядка 2,2 тысячи километров.

В Нижегородской области в этом году проведут капитальный ремонт трех участков дороги Ардатов - Дивеево общей протяженностью около 10 км. Также продолжится реконструкция трассы Владимир - Муром - Арзамас со строительством путепровода в поселке Выездное. За всё время действия нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние было приведено около 70 км этой трассы. Ремонтные работы проводятся в рамках программы развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Кроме того, планируется ремонт участка дороги Линда - Городец - Заволжье,  которая ведет в еще один туристический центр Нижегородской области - Городец.

Ранее сообщалось, что строительство моста через реку Арзинка в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области выполнено на 80%. 

Также сообщалось, что в 2024 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде  отремонтируют дороги протяженностью около 14 км.

Кроме того сообщалось, что рекорд по объему ремонта дорог установили в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
Дороги Нацпроект Ремонтные работы
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