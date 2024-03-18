Проект капремонта трех улиц в Канавине разработают по поручению Юрия Шалабаева Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проинспектировал качество уборки улиц города после зимы.

Как сообщает пресс-служба администрации, для обхода Канавинского района были выбраны территории с большим пешеходным трафиком. Вместе со своим заместителем Антоном Максимовым и главой района Олегом Алешиным мэр осмотрел Стрелку, пл. Ленина, территорию у Московского вокзала, ул. Советскую.

По словам главы города после зимы у коммунальных служб много работы. Помимо ямочного и капитального ремонта дорог, необходимо привести в порядок инфраструктуру: помыть, покрасить и если требуется, провести ремонт. Повышенное внимание мэр нужно уделять фасадам зданий, подчеркнул мэр.

Также было принято решение о разработке проекта "Чистого неба" у территории Московского вокзала и по ул. Советской, а также проекта капитального ремонта ул. Литвинова, пл. Советской и площади у вокзала.

Олег Алешин сообщил, что, не дожидаясь начала месячника по благоустройству, в районе начались возможные работы. По словам главы района, замечания от мэра по пешеходным переходам, а также вопросы ямочного ремонта и все ограждения, которые требуют демонтажа и замены, будут отработаны.

Юрий Шалабаев сообщил, что следующий районный обход затронет другие улицы Старого Канавина, Мещерское озеро и Сортировку.

Кроме того, глава города проинформировал о состоянии ив, которые в прошлом году были установлены в кадках на пл. Ленина. По данным Юрия Шалабаева, ивы перезимовали в другом месте, на ветках уже появилась листва. Скорое деревьям подберут новое место.

Ранее сообщали, что месячник по благоустройству начнется в Нижнем Новгороде 4 апреля.

Кроме того сообщалось, что Юрий Шалабаев поручил коммунальщикам начать подготовку к паводку.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде перед паводком очистили Треть дождеприемных колодцев.