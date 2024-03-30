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Общество

Охоту на пернатую дичь в Нижегородской области разрешат с 1 апреля

31 марта 2024 09:42  [159] Общество

В Нижегородской области в апреле открывается весенний сезон охоты на пернатую дичь, сообщили в региональном минлесхозе.

Разрешенные сроки охоты:

- на боровую дичь (глухарь, тетерев и вальдшнеп): в южной зоне – с 13 по 22 апреля; в северной зоне – с 20 по 29 апреля;

- на водоплавающую дичь (гуси, казарки, селезни уток), за исключением селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток: южная зона – с 20 по 29 апреля; северная зона – с 27 апреля по 6 мая.

Напомним, в Нижегородской области с 21 марта открылась весенняя охота на медведя, которая продлится до 10 июня 2024 года.  Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Сезон охоты продлится до 10 июня 2024 года.

При этом запрещается добыча медведей в возрасте менее одного года и самок с медвежатами текущего года рождения, уточнили в ведомстве.

Также сообщалось, что ежегодные зимние учеты диких животных завершились в Нижегородской области.

Всего было пройдено более 1 600 учетных маршрутов, где длина каждого маршрута составляла от 5 км до 15 км.

В учет попали лоси, косули, кабаны, рыси, зайцы, куницы, белки, горностаи, ласки, хори, лисицы, волки, глухари, тетерева, рябчики, куропатки. Окончательные данные о численности диких животных будут сформированы до 1 апреля.

Напомним, численность косуль увеличилась в Нижегородской области в 2023 году.

 

 

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Теги:
Охота
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