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Общество

Мэрия Нижнего Новгорода компенсирует аренду жилья для жителей аварийного дома на Волочильной

01 апреля 2024 15:33  [117] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мэрия Нижнего Новгорода утвердила размер компенсации за аренду жилья для жителей аварийного дома №5 по улице Волочильной в Ленинском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Так, владельцам и нанимателями однокомнатных квартир будет выплачено 20 тысяч рублей в месяц.

Деньги должны поступить в течение пяти дней с момента предоставления документов в администрацию Ленинского района.

Собственникам и нанимателям жилых помещений нужно написать заявление в произвольной форме о выплате компенсации за найм жилого помещения, предоставить копию паспорта, копию договора найма жилого помещения, подлинники документов, подтверждающих оплату за найм жилого помещения и банковские реквизиты для выплаты компенсации.

Напомним, режим ЧС ввели в Ленинском районе из-за угрозы обрушения дома на улице Волочильной в середине марта.

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Теги:
Ветхий фонд дома
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