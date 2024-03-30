Мэрия Нижнего Новгорода компенсирует аренду жилья для жителей аварийного дома на Волочильной

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Мэрия Нижнего Новгорода утвердила размер компенсации за аренду жилья для жителей аварийного дома №5 по улице Волочильной в Ленинском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.
Так, владельцам и нанимателями однокомнатных квартир будет выплачено 20 тысяч рублей в месяц.
Деньги должны поступить в течение пяти дней с момента предоставления документов в администрацию Ленинского района.
Собственникам и нанимателям жилых помещений нужно написать заявление в произвольной форме о выплате компенсации за найм жилого помещения, предоставить копию паспорта, копию договора найма жилого помещения, подлинники документов, подтверждающих оплату за найм жилого помещения и банковские реквизиты для выплаты компенсации.
Напомним, режим ЧС ввели в Ленинском районе из-за угрозы обрушения дома на улице Волочильной в середине марта.
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