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Общество

Большемурашкинский свинокомплекс уличили в нарушениях экологических требований

01 апреля 2024 18:19  [86] Общество

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области провело плановую проверку Большемурашкинского свинокомплекса (ООО "ННПП-2"). На предприятии зафиксированы нарушения в области охраны атмосферного воздуха и в сфере обращения с отходами. Об этом рассказали в пресс-службе природоохранного ведомства.

Как отметили в ведомстве, свиноводческий комплекс в Большемурашкинском районе является одним из крупнейших в регионе и относится к объектам I - наиболее высокой - категории негативного воздействия на окружающую среду.

В надзорные органы регулярно поступают жалобы на деятельность этого предприятия, уточнили в пресс-службе.

В результате проверки инспекторы зафиксировали 18 нарушений, основная часть которых связана с загрязнением воздуха.

Также несоблюдение требований природоохранного законодательства выявлено и в части обращения с отходами производства и потребления - например, совместное накопление разных видов отходов, что является нарушением.

В ближайшее время в отношении юридического и ответственных должностных лиц будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, сообщили в Росприроднадзоре.

ООО "ННПП-2" выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.

Напомним, несколько лет назад Вадский свинокомплекс (ООО "ННПП") оштрафовали на 500 тысяч рублей за нарушение прав пользования недрами.

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Теги:
Животноводство Росприроднадзор Экология
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