Сумма штрафов за неоплаченную парковку в Нижнем Новгороде в 2024 году составила почти 28 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сумма штрафов за неоплаченную парковку в Нижнем Новгороде по итогам 1 квартала 2024 года составила почти 28 млн рублей.

Как сообщает pravda-nn.ru, за это период водителям было вынесено 15,6 тысячи постановлений за неоплату парковки в Нижнем Новгороде.

По данным МКУ "Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода", с учетом оплаты выписанных в конце 2023 года штрафов в бюджет мунициплитета поступило 28,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что парковка появится на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде.

Напомним, около 41 млн рублей поступило в бюджет Нижнего Новгорода в 2023 году от пользования платными парковками.