Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 апреля 2024 11:10  [59] Сумма штрафов за неоплаченную парковку в Нижнем Новгороде в 2024 году составила почти 28 млн рублей
03 апреля 2024 10:56  [73] Специалисты "Т Плюс" рассказали старшеклассникам нижегородского лицея №38 о профессии энергетика
03 апреля 2024 10:34  [116] Новый павильон для проведения выставок появится на Нижегородской ярмарке
03 апреля 2024 10:12  [105] Росгвардейцы встретились с родственниками погибших товарищей в нижегородском Парке Победы
03 апреля 2024 09:23  [144] Нижегородские ИТ-компании и ИП смогут вернуть 100% НДФЛ за привлеченных специалистов из других регионов
02 апреля 2024 19:01  [342] Нижегородские школьники могут пройти онлайн-отбор в ГИТИС
02 апреля 2024 18:53  [396] Нижегородская "Молочная кухня" начала выпуск йогуртов с малиной и персиком
02 апреля 2024 18:37  [255] Лестницы и подпорные стены ДК химиков в Дзержинске облицуют карельским гранитом
02 апреля 2024 17:58  [272] Акция по сбору электроники "ЭлектроВесна" стартовала в Нижегородской области
02 апреля 2024 17:44  [262] Глеб Никитин поздравил жителей Республики Беларусь с Днём единения народов
Общество

Сумма штрафов за неоплаченную парковку в Нижнем Новгороде в 2024 году составила почти 28 млн рублей

03 апреля 2024 11:10  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сумма штрафов за неоплаченную парковку в Нижнем Новгороде по итогам 1 квартала 2024 года составила почти 28 млн рублей.

Как сообщает pravda-nn.ru, за это период водителям было вынесено 15,6 тысячи постановлений за неоплату парковки в Нижнем Новгороде. 

По данным МКУ "Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода", с учетом оплаты выписанных в конце 2023 года штрафов в бюджет мунициплитета поступило 28,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что парковка появится на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде.

Напомним, около 41 млн рублей поступило в бюджет Нижнего Новгорода в 2023 году от пользования платными парковками.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парковки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph