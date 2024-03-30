Выставка "Пути и путешествия" открылась в Дмитриевской башне кремля Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка "Пути и путешествия" открылась в Дмитриевской башне Нижегородского кремля.

Как сообщает министерство культуры региона, в экспозиции представлено более двухсот артефактов, которые раскрывают тему дороги и путешествий, включая экспонаты из коллекций музеев-партнеров Нижегородского музея-заповедника. Это предметы из Государственного исторического музея и Государственного центрального музея кино, из Государственного музея Пушкина, Музея Московского художественного академического театра, Третьяковской галереи, музея-заповедника "Петергоф" и Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. Также в Дмитриевской башне представлены предметы из собрания коллекционера Вячеслава Хуртина.

Среди представленных на выставке вещей есть предметы, которые использовались в путешествиях c середины XVII до начала XX века. Это письменные принадлежности, сундуки и чемоданы, каретные часы, дорожные несессеры, а также путеводители и платья для путешествий.

Посетители выставки смогут увидеть уникальные музейные экспонаты, многие из которых существуют в единственном экземпляре и будут выставлены впервые. Это карта реки Волги, выполненная немецким ученым и путешественником Адамом Олеарием, дубовый дорожный сундук XVIII века весом более 100 кг из имения Шереметевых. Одним из ключевых экспонатов выставки является дорожный серебряный набор, ранее принадлежавший княжеской семье Абамелек-Лазаревых.

Отмечается, что выставка "Пути и путешествия" будет работать до 10 января 2025 года.

Напомним, что в середине марта для посетителей открылась Северная башня Нижегородского кремля. Она стала пятым музеефицированным пространством крепости.

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