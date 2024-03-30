Дорогу через реку Парашу отремонтируют в Нижнем Новгороде

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Дорогу вместе с водопропускной трубой через реку Парашу отремонтируют на улице Волнистой в Нижнем Новгороде.Как сообщает пресс-служба администрации города, ремонт инициировали жители близлежащих домов, которые обращались к мэру Юрию Шалабаеву с просьбой привести в порядок эту территорию. По словам местных жителей, во время весеннего половодья дорогу подтапливало.
Специалисты провели обследование территории и включили данный участок в муниципальную программу "Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры".
По словам заместителя главы администрации Московского района Олега Сокурова, средства на ремонт выделены, подрядчик уже определен.В данный момент на территории идут работы, которые разделили на два этапа. Планируется, что здесь поменяют две водопропускные трубы диаметром по 1,5 метра. Диаметр старых - 1,5 и 0,8 метра: одна из них разрушена, вторая находится в аварийном состоянии.
По словам подрядчика, 90% работ по первому этапу завершены. Новые трубы уложены и закреплены, идут работы по укреплению берега. Затем рабочие приступят к укладке асфальта, после чего начнутся работы по благоустройству.
В администрации Московского района также сообщили, что на втором этапе будет осуществлена укладка асфальта, устроены тротуар и перильные ограждения. Ожидается, что работы будут завершены 15 июня.
Дептранс сообщает, что в связи с ремонтом водопропускного сооружения будет временно запрещено движение транспорта на улице Волнистой – на участке от дома №15 по улице Федосеенко до № 1А по улице Волнистой. Объехать закрытый участок можно по улицам Чаадаева, Евгения Мирошникова, Циолковского и Федосеенко, либо по Чаадаева и Федосеенко.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы продолжаются в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде.
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