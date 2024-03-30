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Общество

Дорогу через реку Парашу отремонтируют в Нижнем Новгороде

03 апреля 2024 15:47  [63] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорогу вместе с водопропускной трубой через реку Парашу отремонтируют на улице Волнистой в Нижнем Новгороде. 

Как сообщает пресс-служба администрации города, ремонт инициировали жители близлежащих домов, которые обращались к мэру Юрию Шалабаеву с просьбой привести в порядок эту территорию. По словам местных жителей, во время весеннего половодья дорогу подтапливало.

Специалисты провели обследование территории и включили данный участок в муниципальную программу "Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры".

По словам заместителя главы администрации Московского района Олега Сокурова, средства на ремонт выделены, подрядчик уже определен.

В данный момент на территории идут работы, которые разделили на два этапа. Планируется, что здесь поменяют две водопропускные трубы диаметром по 1,5 метра. Диаметр старых - 1,5 и 0,8 метра: одна из них разрушена, вторая находится в аварийном состоянии.

По словам подрядчика, 90% работ по первому этапу завершены. Новые трубы уложены и закреплены, идут работы по укреплению берега. Затем рабочие приступят к укладке асфальта, после чего начнутся работы по благоустройству.

В администрации Московского района также сообщили, что на втором этапе будет осуществлена укладка асфальта, устроены тротуар и перильные ограждения. Ожидается, что работы будут завершены 15 июня.

Дептранс сообщает, что в связи с ремонтом водопропускного сооружения будет временно запрещено движение транспорта на улице Волнистой – на участке от дома №15 по улице Федосеенко до № 1А по улице Волнистой. Объехать закрытый участок можно по улицам Чаадаева, Евгения Мирошникова, Циолковского и Федосеенко, либо по Чаадаева и Федосеенко.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы продолжаются в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Дороги ЖКХ Ремонтные работы
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