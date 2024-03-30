Бесплатно рекламировать свои услуги смогут 17 нижегородских соцпредпринимателей Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

17 социальных предпринимателей и некоммерческих организаций Нижегородской области, победившие в конкурсе "Взгляд в будущее", смогут бесплатно разместить свою рекламу на баннерах и экранах на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Согласно информации, конкурс проводится с 2018 года дважды в год. Его организатором выступает АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" (ЦИСС) при поддержке регионального Минсоцполитики.

Министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых отметил, что такой вид поддержки особенно актуален для социальных предпринимателей и некоммерческих организаций.

Нижегородские рекламные агентства из года в год присоединяются к проекту и безвозмездно предоставляют поверхности для размещения информации о проектах победителей конкурса. Среди них - ООО "Интроник", ООО "Порт-Медиа", ООО "Прайм", а также "Центр Развития Бизнеса "Потенциал" (г. Семёнов) и ООО "Новослободский завод" (Большеболдинский округ).

В этом году партнёры конкурса предоставят победителям около 170 поверхностей для бесплатного размещения рекламы.

На конкурс было подано 38 заявок. Список победителей конкурса "Взгляд в будущее" можно посмотреть по ссылке.

Второй тур конкурса уже запланирован, сообщили организаторы. Информация о нём появится дополнительно на сайте ЦИСС и в соцсетях центра.