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Cертификаты внутренних тренеров вручили 200 специалистам нижегородских компаний

03 апреля 2024 11:23  [82] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области с 2019 года реализуется нацпроект "Производительность труда". Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг. К настоящему времени 200 специалистов компаний-участников нацпроекта получили сертификаты внутренних тренеров по внедрению бережливых технологий.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, бережливые технологии на предприятиях, присоединившихся к проекту, реализуют эксперты Федерального и Регионального центров компетенций (ФЦК, РЦК). Также они занимаются обучением внутренних тренеров.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, основной инструмент нацпроекта – обучение бережливым технологиям.

Эксперты ФЦК и РЦК обучают сотрудников производства основам работы с производственной системой. После обучения, эти сотрудники смогут проводить аудит, выявлять и устранять проблемные моменты, разрабатывать собственные программы улучшения и самостоятельно обучать своих коллег. Кроме того, предприятия привлекают тренеров при запуске новой продукции, расширении производства, строительстве новых цехов.

Подробнее узнать об участии в нацпроекте "Производительность труда" можно в центре в центре ”Мой бизнес” или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

В настоящий момент участниками нацпроекта "Производительность труда" являются 259 предприятий Нижегородской области.

Национальный проект "Производительность труда"  разработан по решению президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".

Национальный проект преследует цель обеспечить 5% ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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