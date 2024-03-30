"Нижновэнерго" переведён в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

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Метеорологи предупредили, что 3 апреля на территории Нижегородской области прогнозируется ухудшение погоды: сильный ветер с порывами до 18 м/с. В связи с этим в филиале "Россети Центр и Приволжье" – "Нижновэнерго" введён режим повышенной готовности.
Как сообщили в пресс-службе компании, к оперативному реагированию готовы 294 бригады энергетиков из 992 человек и 424 единиц спецтехники.
В случае, если из-за последствий непогоды произойдёт обрыв проводов, то подачу электроэнергии к социально значимым объектам обеспечат 239 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 6,6 МВт.
Кроме того, установлен особый контроль за работой энергообъектов, а также организовано круглосуточное дежурство операторов временного информационного центра.
Энергетики просят жителей региона при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а позвонить в энергокомпанию или в МЧС.
О нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.
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