Сотрудница нижегородского банка и ее сожитель предстанут перед судом за кражу более 25 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудница нижегородского банка и ее сожитель предстанут перед судом за кражу более 25 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, 24-летняя подозреваемая была задержана в январе 2022 года.

Согласно информации, сотрудница банка, имевшая доступ к персональным данным клиентов, без их ведома фиктивно приобретала иностранную валюту, а излишки средств, формирующиеся в кассе в результате разницы курсов, похищала.

Для безналичного обмена и перевода денег обвиняемая использовала счета 26-летнего сожителя – уроженца республики ближнего зарубежья. Наличные средства женщина выносила из кассы и зачисляла на свои счета через банкоматы. Общая сумма ущерба составила 25,8 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 160 ч. 3 и 4 УК РФ (присвоение или растрата) и 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество).

Средства подсудимые тратили на личные нужды и путешествия.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. На имущество одного из фигурантов стоимостью 3,9 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бывший замдиректора стадиона "Нижний Новгород" предстанет перед судом за взятки.