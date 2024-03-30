Коммунальщики сбрасывали в Оку мусор от уборки Канавинского моста Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Нижегородский Росприроднадзор начал проверку по информации о сбросе в акваторию Оки мусора от уборки Канавинского моста. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка была инициирована на основании информации, опубликованной в соцсетях. Факт предполагаемого нарушения в ночное время нижегородцы зафиксировали на видео.

Как пояснили в Росприроднадзоре, в соответствии с Федеральным каталогом классификации отходов "мусор и смёт уличный" - это отход IV класса опасности, который должен вывозиться на спецполигоны. Сброс его в реку является нарушением требований Водного кодекса РФ и влечёт за собой ответственность по п. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов).

В настоящее время инспекторы надзорного ведомства устанавливают организацию, которая проводила работы по уборке территории моста, а также все обстоятельства произошедшего. По итогам этой работы будет принято решение о дальнейших действиях, добавили в пресс-службе.

Ранее Росприроднадзор фиксировал факты сброса снега с Мызинского моста в ходе зимней уборки улиц. Нарушитель был установлен и привлечён к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдения экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов).