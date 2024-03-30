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Общество

Парк 800-летия Нижнего Новгорода стал главной достопримечательностью страны

05 апреля 2024 09:48  [91] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Парк 800-летия Нижнего Новгорода занял лидирующие позицииво всех номинациях конкурса главных достопримечательностей страны "От южных морей до полярного края". Как сообщает министерство туризма и промыслов региона, это стало ясно по итогам проведения всероссийского интернет-голосования.

Согласно сообщению, во всех категориях, представленных на конкурсе, соревновались 89 объектов – по одному от каждого региона страны. За нижегородский парк отдали свои голоса более 21 тысячи человек. Парк 800-летия Нижнего Новгорода занял первое место в номинации "Гордость моей страны", второе место в номинации "Атмосфера моей компании" и "Мечта моего сердца".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что благодаря триумфу на конкурсе, Парк 800-летия на Набережной Федоровского теперь войдет в маршруты программы Росмолодежи "Больше чем путешествие".

"Недавно и парк "Швейцария" стал лауреатом всероссийской премии "Парки России", обойдя множество сильных конкурентов. Парки - отличный пример того, как развитие городской среды помогает туризму. О важности этих направлений говорил накануне в своем отчете председатель Правительства России Михаил Мишустин. Обязательно продолжим работу благодаря возможностям, которые предоставляет нам руководство страны!" - сказал Глеб Никитин.

Напомним, программа "Больше чем путешествие" реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Она входит в линейку проектов платформы "Россия – страна возможностей" и реализуется при поддержке общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", российского общества "Знание", Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития России и Россотрудничества. В настоящий момент,  благодаря программе более 170 тысяч молодых людей смогли посетить уникальные места России, ознакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать социально значимые проекты и найти новых друзей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появится национальный парк "Нижегородское Поволжье" имени В.А.Лебедева.

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Теги:
Конкурсы Парки
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