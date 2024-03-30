Режим переключения светофоров на новом Борском мосту установили в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Частоту и продолжительность переключения светофоров на реверсивной полосе движения по новому Борскому мосту установили в Нижнем Новгороде с 5 апреля.

Как сообщает главное управление автомобильных дорог Нижегородской области, данный режим будет действовать с пятницы по понедельник.

Решение об изменениях приняли по итогам проведенного наблюдения за дорожным движением 30 и 31 марта исходя из оценки его интенсивности.

В пятницу с 04:00 до 14:00 реверсивная полоса будет на въезд в Нижний Новгород со стороны Бора, на выезд из областного центра в этот период будет открыта одна полоса.

С 14:00 пятницы до 14:00 субботы реверсивная полоса начинает работать на выезд из Нижнего Новгорода в сторону Бора, на въезд работает одна полоса.

С 12:00 субботы до 04:00 воскресенья реверсивная полоса работает на въезд в Нижний Новгород со стороны Бора, на выезд из областного центра работает одна полоса.

С 04:00 воскресенья до 12:00 воскресенья реверсивная полоса начинает работать на выезд из Нижнего Новгорода в сторону Бора, на въезд работает одна полоса.

С 12:00 воскресенья до 16:00 понедельника реверсивная полоса работает на въезд в Нижний Новгород со стороны Бора, а на выезд работает одна полоса.

Отмечается, что расписание работы реверсивных светофоров может измениться в зависимости от дорожной обстановки на дороге.

Напомним, что движение по Борскому мосту закрыли 26 марта 2024.

Ранее сообщалось, что скоростной режим на Борском мосту ограничили до 40 км/ч.