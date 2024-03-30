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Общество

Новые кровати и мягкий инвентарь закупили для больницы №40 Нижнего Новгорода

06 апреля 2024 10:04  [53] Общество

Фото: Кирилл Мартынов ИА "Время Н"

Для работы 2-го хирургического отделения городской клинической больницы №40 Нижнего Новгорода закуплены 60 новых кроватей и более 800 единиц мягкого инвентаря. На эти цели из средств регионального бюджета было направлено свыше 1,2 млн рублей.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, заместитель министра здравоохранения региона Сергей Колесников и руководитель дирекции по работе с инвесторами АО "Корпорация развития Нижегородской области" Андрей Исаченко посетили медучрежение. Они оценили качество и удобство мебели и постельных принадлежностей, а также пообщались с пациентами отделения.

"В этом году в Нижегородской области началась перезагрузка учреждений здравоохранения и социальных учреждений. Если в рамках национального проекта "Здравоохранение" мы проводим масштабные капитальные ремонты и оснащаем больницы медицинским оборудованием, то новый региональный проект нацелен на то, чтобы оснастить отремонтированные пространства удобной современной мебелью и привнести в стены палат уют. Для комфорта пациентов закупаем не только новые кровати, но и специализированные матрасы, подушки, одеяла, комплекты постельного белья", – рассказал Андрей Чечерин.

Он отметил, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в 2024 году на реализацию проекта из бюджета региона выделено почти 775 млн рублей.

По словам главного врача городской клинической больницы №40 Нижнего Новгорода Ольги Мануйленко, для каждого пациента очень важны условия, в которых он получает лечение.

"Наше гнойное хирургическое отделение не знало ремонта с момента основания больницы. Теперь в отремонтированных палатах появилось и новое внутренне убранство: все, вплоть до постельного белья, выполнено в едином стиле. Для нас очень важно не просто оказывать нижегородцам качественную медицинскую помощь, но и создавать качественные условия их пребывания в больнице. Ведь если вокруг красиво и удобно, то и процесс реабилитации проходит приятнее и легче", – подчеркнула она.

В Корпорации развития Нижегородской области отметили, что вся закупаемая в рамках проекта мебель и постельные принадлежности – нижегородского производства.

"Специалисты Корпорации развития и министерства здравоохранения разработали новый стандарт по оснащению учреждений мягким инвентарем. В него мы заложили требования относительно качества продукции и соответствия всем нормам для того, чтобы пребывание пациентов в больнице было наиболее комфортным", – сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Ранее сообщалось, что новая система для рентгенодиагностики поступила в областную больницу им. Семашко.

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Теги:
Здравоохранение
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