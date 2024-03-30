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Общество

Бесплатный образовательный проект "НЕЙМАРК.Интенсив" прошел в Нижнем Новгороде

10 апреля 2024 11:56  [97] Общество

Слушателями бесплатного образовательного проекта "НЕЙМАРК.Интенсив" по системному и низкоуровневому программированию от ИТ-кампуса мирового уровня стали свыше 90 человек из 15 регионов страны.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, образовательная программа интенсива включает в себя лекции, практические занятия под руководством опытных наставников и разработку собственных проектов.

По словам директора АНО "НЕЙМАРК" Валерия Черепенникова, интенсив стал "репетицией" обучения в ИТ-кампусе. Теоретические основы слушателям дают преподаватели вузов, а практические навыки формируются на реальных задачах бизнеса.

Во время обучения участники освоят теорию основ системного и низкоуровневого программирования, изучат компьютерные системы, а также научатся применять методы оптимизации и создания эффективного программного обеспечения для операционных систем. Преподавателями и наставниками курса будут эксперты ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НИУ ВШЭ-Нижний Новгород, а также представители ведущих ИТ-компаний страны. Обучение продлится 3 месяца. Защита проектов планируется в июне 2024 года.

Отмечается, что программа разработана по инициативе правительства Нижегородской области, реализуется совместно АНО "НЕЙМАРК", АНО "Горький Тех" и АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области".

Напомним, проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", который утвержден президентом России Владимиром Путиным и реализуется Минобрнауки России. Проект направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

Ранее сообщалось, что нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" объявил о старте бесплатной ИТ-Академии.

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Теги:
IT-кампус "Неймарк"
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