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Общество

Бесплатный "НЕЙМАРК.Интенсив" объявил набор по системному программированию

28 марта 2024 13:22  [63] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Открылась регистрация на участие в бесплатном образовательном проекте "НЕЙМАРК.Интенсив" по системному и низкоуровневому программированию от ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Слушатели курса изучат компьютерные системы, освоят методы оптимизации и создания эффективного программного обеспечения операционных систем. Кроме того, курс поможет повысить профессиональную квалификацию для дальнейшего трудоустройства.

Принять участие в "НЕЙМАРК.Интенсиве" могут студенты старших курсов профильных университетов, магистранты, аспиранты, специалисты, желающие переквалифицироваться на данное направление. Программа обучения состоит из лекций и практических занятий наставников, а также включает разработку собственных проектов.

Пройти обучение можно как очно в Нижнем Новгороде, так и онлайн из любой точки мира. Занятия будут проходить в вечернее время, после 18:00. Подать заявку можно до 10:00 5 апреля включительно на сайте.

Далее отбор участников будет производиться по итогам тестового задания, которое станет доступным после регистрации на платформе "Контур". Обучение начнется 8 апреля и продлится три месяца. Защита проектов планируется в июне.

Преподавателями и наставниками курса выступят эксперты ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НИУ ВШЭ-Нижний Новгород, а также представители ведущих ИТ-компаний страны. Программа разработана по инициативе правительства Нижегородской области, реализуется совместно АНО "НЕЙМАРК", АНО "Горький Тех" и АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области".

Напомним, проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", который реализует Минобрнауки России и который утвержден президентом России Владимиром Путиным. Проект направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

Ранее сообщалось, что нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" объявил о старте бесплатной ИТ-Академии.

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Теги:
IT-кампус "Неймарк" Студенты
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