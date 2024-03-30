Театральных деятелей наградили в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В честь Международного Дня театра в Нижнем Новгороде вручили награды 50 театральным деятелям региона. В числе наград – Премия Нижегородской области им. Н.И. Собольщикова-Самарина. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Церемония награждения состоялась в Академии "Маяк" им. А.Д. Сахарова. В ней приняли участие министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева, председатель нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, главный советник губернатора Нижегородской области Сергей Горин.

"С каждым годом наши театры становятся все заметнее на театральной карте страны. Коллеги активно работают с ведущими федеральными партнерами, с вузами, и неслучайно поздравления именно для нижегородцев записали директор Александринского театра Сергей Емельянов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. Мы пригласили на мероприятие и представителей частных театров. Была очень рада видеть коллег", - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В ходе церемонии состоялось вручение главной театральной награды Нижегородской области "За значительный вклад в развитие театральной культуры Нижегородской области". Премию имени Н.И. Собольщикова-Самарина получили заслуженная артистка Российской Федерации, артистка Дзержинского театра кукол Ирина Абахова, заслуженный артист Российской Федерации, артист Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького Юрий Котов и заслуженный артист Российской Федерации, артист Нижегородского государственного академического театра кукол Евгений Храмов.

За значительный вклад в развитие театральной культуры благодарностью регионального министерства культуры наградили лауреатов премии Нижегородской области им. Н.И. Собольщикова-Самарина прошлых лет - заслуженного работника культуры Российской Федерации, почетного гражданина Нижнего Новгорода Анну Ермакову, народную артистку РСФСР Ларису Зырянову и заслуженного артиста РСФСР Евгения Калабанова.

Вручили и благодарности министерства культуры Российской Федерации, которую в том числе получила директор Нижегородского академического театра кукол Алла Забегалова.

Благодарность губернатора Нижегородской области получил главный дирижер Нижегородского академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Дмитрий Синьковский. Художественный руководитель Нижегородского академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Алексей Трифонов получил благодарственное письмо правительства Нижегородской области. Напомним, что постановка "Кармен" Нижегородского театра оперы и балета получила международную музыкальную премию BraVo в номинации "Опера года".

Заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель Нижегородского камерного музыкального театра имени В.Т. Степанова Сергей Миндрин получил благодарственное письмо министерства культуры Нижегородской области за участие в праздничных мероприятиях в составе агитбригады от нашего региона в зоне проведения специальной военной операции.

Также премии "Творческая удача" вручили победителям фестиваля "Премьеры сезона". Напомним, что награду в номинации "Лучший спектакль" получила постановка "Сотворившая чудо" Нижегородского ТЮЗа.

Благодарность министерства культуры Нижегородской области получил Михаил Кулалаев - руководитель театрально-музыкальной студии "Маска", которая с рок-драмой "Дракон" стала победителем окружного фестиваля "Театральное Приволжье". Кроме того, благодарности министерства культуры Нижегородской области получили руководитель творческого объединения "Нетеатр" Дмитрий Сухотерин и руководитель театра кукол "Мабу" Евгения Маврина.

Почетные грамоты, почетные дипломы, благодарности губернатора Нижегородской области и благодарственные письма правительства региона также получили артисты и сотрудники Нижегородского театра комедии, Нижегородского академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, Нижегородского академического театра драмы имени М. Горького, Арзамасского театра драмы, Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева. Благодарности министерства "За творческие успехи в учебном процессе" были переданы студентам Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева.