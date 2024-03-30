Этнографическая экспедиция проходит в Нижегородской области Общество

Фото: архив Уральского отделения РАН и регионального управления культурно-образовательными проектами

В Нижегородской области проходит фольклорная экспедиция.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, проект реализуется при финансировании министерства культуры России. Организовали цикл фольклорных экспедиций Государственный Российский дом народного творчества им. В.Д. Поленова, министерство культуры Нижегородской области, региональное управление культурно-образовательными проектами, а также АНО "Содействие развитию культуры и массовых коммуникаций "Культурный регион".



Работы по выявлению объектов нематериального культурного наследия идут в рамках нацпроекта "Культура".

Под руководством доктора исторических наук, члена-корреспондента РАН, директора Института гуманитарных исследований УрО РАН и председателя экспертного совета по формированию реестра объектов НЭД народов России Александра Черных участники экспедиции посетят нижегородскую глубинку.

В том числе, экспедиция побывает в селах Нарышкино, Полховский Майдан, Суморьево, Криуша и Новоселки Вознесенского муниципального округа, а также побывают в деревнях Наумовка, Криуша, Пустынь и Чернуха городского округа Арзамас. Фольклористы будут изучать традиции и обычаи средокрестья в Среднем Поволжье, Полхов-Майданскую роспись, ознакомятся с золотным шитьем, узнают о бытовых традициях старообрядцев, а также познакомятся с другими традициями и обычаями нижегородского края.

Итоговым результатом фольклорной экспедиции станет выявление и поддержка носителей традиционной народной культуры Нижегородской области. После изучения собранного материала объекты будут рекомендованы для включения в региональные и федеральные реестры.

Отметим, что цикл фольклорных экспедиций по выявлению объектов нематериального этнокультурного наследия народов России начался в 2022 году. Этнографические экспедиции прошли в 26 регионах России, где были выявлены 82 объекта нематериального этнокультурного наследия.

Напомним, что нацпроект "Культура"реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

