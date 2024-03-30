Слушателями "НЕЙМАРК.Интенсив" в Нижнем Новгороде стали более 90 человек Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Слушателями бесплатного образовательного проекта "НЕЙМАРК.Интенсив" по системному и низкоуровневому программированию от ИТ-кампуса мирового уровня стали более 90 человек из 15 регионов России.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, программа разработана по инициативе правительства Нижегородской области, реализуется совместно АНО "НЕЙМАРК", АНО "Горький Тех" и АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области".

По словам директора АНО "НЕЙМАРК" Валерия Черепенникова, интенсив это своего рода "репетиция" обучения в ИТ-кампусе. Теоретические основы слушателям дают преподаватели вузов, а практические навыки формируются на реальных задачах бизнеса.

Программа обучения состоит из лекций, практических занятий и разработки проектов. Во время обучения слушатели овладеют теоретическими основами системного и низкоуровневого программирования, изучат компьютерные системы, научатся применять методы оптимизации и создания эффективного программного обеспечения для операционных систем. Преподавателями и наставниками курса выступят эксперты нижегородских вузов ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НИУ ВШЭ-Нижний Новгород, а также представители ведущих ИТ-компаний страны. Обучение продлится 3 месяца. Защита проектов планируется в июне 2024 года.

Ранее в сотрудничестве с нижегородским ИТ-сообществом прошли три образовательных интенсива по машинному обучению, открытому программному обеспечению и информационной безопасности. В них приняли участие 350 человек со всей страны. По результатам обучений выпускники защитили более 20 проектов в сфере информационных технологий, а самые успешные получили работу в ведущих ИТ-компаниях Нижегородской области.

Напомним, проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", утвержденного президентом России Владимиром Путиным и который реализует Минобрнауки России.

Также напомним, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почетного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Ранее сообщалось, что ИТ-кампус "НЕЙМАРК" определил ТОП-3 востребованных специальностей по информбезопасности.