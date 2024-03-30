Уголовно дело возбуждено в Нижнем Новгороде по факту убийства мужчины Происшествия

Фото: ГУ СК России по Нижегородской области

Житель Советского района Нижнего Новгорода подозревается в убийстве знакомого. Как сообщает ГУ СК России по Нижегородской области, 40-летний мужчина находясь в квартире дома по улице Юбилейной, во время ссоры нанес знакомому множественные ножевые ранения в область грудной клетки и живота. От полученных травм 60-летний мужчина скончался на месте.

После содеянного, мужчина закрыл квартиру ключами хозяина и скрылся с места преступления. Тело погибшего нашел его брат, когда пришел его проведать, так как он долго время не выходил на связь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В скором времени преступнику будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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