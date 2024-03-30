Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
13 апреля 2024 15:18  [78] Уголовно дело возбуждено в Нижнем Новгороде по факту убийства мужчины
12 апреля 2024 09:04  [271] Иностранец задержан за сбыт наркотиков в Нижнем Новгороде
11 апреля 2024 12:55  [331] Нижегородку задержали на улице Голубева за распространение наркотиков
11 апреля 2024 11:15  [315] Замглавы администрации Заволжья подозревают в хищении бюджетных средств
11 апреля 2024 10:24  [419] Около 2 млн рублей перевела мошенникам жительница Дзержинска
09 апреля 2024 10:43  [358] Нижегородские судебные приставы с начала года выдворили 333 иностранца-нарушителя закона
08 апреля 2024 15:51  [395] Cклад с немаркированной алкогольной продукцией обнаружен в Нижнем Новгороде
08 апреля 2024 13:32  [491] Жителя Дзержинска подозревают в госизмене
08 апреля 2024 12:11  [523] Пожар произошел в промзоне Дзержинска утром 8 апреля
08 апреля 2024 09:08  [447] Полицейские ликвидировали наркопритон в Дзержинске
Происшествия

Уголовно дело возбуждено в Нижнем Новгороде по факту убийства мужчины

13 апреля 2024 15:18  [78] Происшествия

Фото: ГУ СК России по Нижегородской области

Житель Советского района Нижнего Новгорода подозревается в убийстве знакомого. Как сообщает ГУ СК России по Нижегородской области, 40-летний мужчина находясь в квартире дома по улице Юбилейной, во время ссоры нанес знакомому множественные ножевые ранения в область грудной клетки и живота. От полученных травм 60-летний мужчина скончался на месте.  

После содеянного,  мужчина закрыл квартиру ключами хозяина и скрылся с места преступления. Тело погибшего нашел его брат, когда пришел его проведать, так как он долго время не выходил на связь.

В настоящее время  устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В скором времени преступнику будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребёнка" возбуждено в Кстове в отношении 23-летней женщины

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Советский район Убийство Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
03 апреля 2024 16:08  [589] Молодая жительница Кстова убила свою новорождённую дочь
28 марта 2024 12:21  [602] Мужчину будут судить за убийство знакомого в Богородском районе
26 марта 2024 18:46  [633] Женщина подозревается в убийстве знакомого в Сормовском районе
14 марта 2024 12:55  [1051] Труп женщины без головы обнаружен в городе Ветлуга Нижегородской области
20 марта 2023 15:11  [891] Женщина из Выксы, выбросившая своего двухлетнего внука из окна, приговорена к 16 годам колонии
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph